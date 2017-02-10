  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Brezilya ile Arjantin karşılaşacak

Messili Arjantin ile Neymarlı Brezilya, 9 Haziran Cuma günü Avustralya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

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Brezilya ile Arjantin karşılaşacak
Messili Arjantin ile Neymarlı Brezilya, 9 Haziran Cuma günü Avustralya'da dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
 
Avustralya Spor Bakanı John Eren tarafından yapılan açıklamada, Melbourne kentindeki MCG Stadı'nda Brezilya ile Arjantin arasında 9 Haziran'da dostluk maçı yapılacağı belirtildi.
 
Barcelona'nın iki yıldız futbolcusu Lionel Messi ile Neymar'ı karşı karşıya getirecek mücadeleye sahne olacak yaklaşık yüz bin kişilik stadın tamamen dolması bekleniyor.
 
İki takım arasında FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında geçen kasım ayında oynanan son mücadelede, Philippe Coutinho, Neymar ve Paulinho'nun golleriyle Brezilya, Arjantin'i 3-0 yenmişti. AA
 
Etiketler: neymar, Messi, uluslararası dostluk maçı, brezilya arjantin dostluk maçı
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