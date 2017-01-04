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BOTAŞ'ta olağanüstü genel kurul

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ta, olağanüstü genel kurul sonucu kulüp başkanlığına Kerim Taşkıran seçildi.

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BOTAŞta olağanüstü genel kurul

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, BOTAŞ'ın olağanüstü genel kurulu Ceyhan Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen kongrenin ardından başkanlığa Kerim Taşkıran, başkan vekilliğine Hüsnü Emre Engür, genel sekreterliğe Arslan Günaydın, genel menajerliğe Aydın Eryılmaz, mali sekreterliğe Ahmet Akdağ seçilirken, Mahmut Bahar ve Serkan Genel yönetim kurulu üyeliğine, Ethem Kaya, Hasan İkizek ve Serdal Tiryaki de denetim kurulu üyeliğine getirildi.

Açıklamada, "Yönetim ve denetim kuruluna seçilen yöneticilerimize başarılar diler, tüm basketbol camiası için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesine yer verildi. 

Etiketler: Botaş, Bilyoner.com, Kadınlar basketbol ligi
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