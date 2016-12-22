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Borussia Mönchengladbach'ın yeni hocası Hecking

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, teknik direktör Hecking ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Borussia Mönchengladbachın yeni hocası Hecking
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktörlük görevine Dieter Hecking getirildi.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Hecking ile Haziran 2019'a kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
 
Alman çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Hannover 96, Nürnberg ve Wolfsburg'ta görev yaptı.
 
Hecking, son olarak başında bulunduğu Wolfsburg'a 2015'te Almanya Kupası'nı kazandırmış, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmıştı. AA
 
Etiketler: bundes liga, almanya, Borussia Mönchengladbach, teknik direktör
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