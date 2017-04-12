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Buradasınız : » » Borussia Dortmund-Monaco maçında yoğun güvenlik önlemleri

Borussia Dortmund-Monaco maçında yoğun güvenlik önlemleri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağındaki Borussia Dortmund ile Monaco maçı yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

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Borussia Dortmund-Monaco maçında yoğun güvenlik önlemleri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağındaki Borussia Dortmund ile Monaco maçı yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Alman polisi ellerinde ağır silahlarla maçın oynanacağı stadyum çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çok sayıda atlı polis stadyum çevresinde devriye görevi yaptı.

Polisin zaman zaman basın mensupları ve taraftarları durdurarak kimlik kontrolü yaptığı gözlendi.

Dün meydana gelen patlamayla ilgili 2 kişinin evi aranmış, bu kişilerden biri gözaltına alınmıştı.

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde sarı-siyahlıların otobüsüne bombalı saldırı yapılmış ve karşılaşma bugün TSİ 19.45'e ertelenmişti. Saldırıda Alman ekibinin İspanyol futbolcusu Marc Bartra yaralanmış ve dün gece ameliyata alınmıştı. AA

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, Borussia Dortmund-Monaco maçı, atlı polis
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