Bornova Stadı kadın yöneticilere emanet

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesinin ortaklaşa yaptığı Doğanlar'daki stadın çiminden, tribünlerinin bakımına kadar tüm işleriyle 4 kadın yönetici ilgileniyor.

Alsancak Stadı'nın depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılması, Karşıyaka ve Göztepe'ye yapımı düşünülen statlar için yaşanan hukuki süreçler, İzmir'de stat sorununu ortaya çıkardı. Bu süreçte yapımı tamamlanan UEFA standartlarındaki 6 bin 500 kapasiteli Bornova Stadı, bu sezondan itibaren Altınordu ve Göztepe'nin TFF 1. Lig'deki maçlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Altınordu 19 Yaş Altı Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'ndeki Sparta Prag maçının da oynandığı statta 50 personel görev yapıyor. Personelin yöneticiliğini ise yaşları 22 ile 45 arasında değişen 4 kadın yapıyor.

Stadı müsabakalara hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdüren kadın yöneticiler, stat zemini ve tribün bakımından, takım ve sporseverlerin ağırlanmasına kadar her şeyle ilgileniyor. İzmir takımlarının lig maçlarında yenilmediği statta çalışan kadınlar, yorgunluklarını yine çimlerde futbol oynayarak atıyor.

Futbolcu babanın, stadyum sorumlusu kızı

Bornova Stadı Sorumlusu Elif Can yaptığı açıklamada, babasının futbolcu olmasından dolayı küçük yaşlardan bu yana statları çok sevdiğini belirtti.

Müsabakalarda görev yapan federasyon görevlilerinin kadın yönetici olmasına şaşırdığını kaydeden Can, "İlk zamanlarda kadın yönetici gören taraftarlar da çok şaşırıyordu ama şimdilerde bizi görünce artık maçlara gelirken yanlarında kız arkadaşlarını ya da eşlerini de getirmeye başladılar. Bizim sayemizde tribünlere gelen kadın sayısı da arttı." dedi.

Can, kadınlara fırsat verilince neler yapabileceğini en iyi kendilerinin gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Erkek arkadaşlarımızla beraber görev yapıyoruz. Beraber fikirler ortaya koyuyoruz, mükemmel işler çıkıyor. Biz kadın yöneticiler olarak daha çok mutfaktayız. Ünlü bir şef gibi stadyumumuzu maçlara hazırlıyoruz. Hem futbolu hem de stadyumda canlı maç izlemeyi çok seviyorum. Futbolun kurallarını birçok kadından daha iyi biliyorum."

Stadyumunun çimleri Beste'ye emanet

Çim Teknikerliği bölümü mezunu olduğunu kaydeden saha zemini sorumlusu 22 yaşındaki Beste Erkaplan, zeminin yapımı sırasında ilk tohumlarını kendisinin attığını söyledi.

Erkaplan, hayalinde bu mesleği yapmanın olduğunu ancak bu kadar hızlı gerçekleşeceğini düşünmediğini belirterek, "Önce kendimi ispat etmek zorunda kaldım. Sahada ilk maç oynandığında çok heyecanlandım." diye konuştu.

"Hafta sonu da çocuklarımızla stadyuma geliyoruz"

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Bergüzar Başer Köpüklü de futbol sahalarında yaşanan olumsuzlukların, yaptıkları özverili çalışma nedeniyle kendi statlarında yaşanmadığını kaydetti.

Çocukları ve yakınlarıyla hafta sonları müsabaka izlemek için stada geldiğini kaydeden Köpüklü, bu sayede futbolun kurallarını da öğrenmeye başladığını belirtti.

Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Serpil Beyazıt ise görev yaptıkları stadı kendi evleri gibi gördüklerini, hayalinde hep böyle bir spor tesisini yönetmek olduğunu, Bornova Belediyesinin kadınlara yönelik hep pozitif bir ayrımcılık yaptığını ifade etti.