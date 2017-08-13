Bolt'un pistlere vedası dramatik oldu

Pistlerin efsane ismi Usain Bolt parlak kariyerine noktayı dramatik bir şekilde koydu.

Jamaikalı sprinter pistlere altın madalya ile değil sakatlıkla veda etti. Bolt, kariyerinin son koşusunda 4 çarpı 100 metre bayrak yarışı ile piste çıktı.

Tribündeki on binler ve ekranları başındaki sporseverler onu bekliyordu. Yarışın en heyecanlı kısmı olan son 100 metreye gelindiğinde bayrak Bolt'a geçti.

Ancak son bayrağı teslim alan Bolt tam hızına kavuşuyordu ki bir anda sekmeye başladı. Bu anlar Bolt ve Jamaika için bir travmaya dönüştü.

Yıllardır bitiş çizgisini herkesten önce geçen Bolt bu kez sakatlandı ve yarışı bile tamamlayamadı. Jamaikalı sprinter böylece şampiyonada 100 metredeki 3'üncülüğünden bile daha büyük bir şok yaşadı.

Her şeye rağmen seyirciler bir efsaneye yakışır şekilde davrandı. Yarışı Büyük Britanya ilk sırada tamamladı ve altın madalya kazandı.

Milli takım ise ilk kez yer aldığı dünya şampiyonası 4 çarpı 100 metre bayrak yarışı finalinde 7'nci oldu. Bir başka efsane Muhammet Farah ise Bolt'un aksine yarışta kazandığı altın madalya ile kariyerine nokta koydu ve gözyaşlarına hakim olamadı.