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Boksun Mourinhosu Türkiye'de

Türkiye Boks Federasyonu, milli takım antrenörlüğü için ülkesinde "Boksun Mourinhosu" olarak adlandırılan Kübalı Carlos Yvan Fuentes Villanueva ile anlaşma sağladı.

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Boksun Mourinhosu Türkiyede
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye'ye davet ettikleri ve Bursa'da geçen hafta yapılan 15 Temmuz Şehitleri Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı izleyen Villanueva yönetiminde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi.
 
"Uluslararası alanda önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum"
 
Daha önce Rus ve Kübalı yabancı antrenörlerle çalıştıklarını ve verim aldıklarını ifade eden Gözgeç, şöyle konuştu:
 
"Villanueva ile uzun soluklu bir proje çerçevesinde uluslararası alanda önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. 2016 Rio Olimpiyatları'na yerli antrenörlerle hazırlandık ve beklenenin üzerinde bir başarı elde ettik. Bu başarıyı yeterli görmüyoruz. Gelecek 4 yılda Türk boksu dünyaya damgasını vuracak. Bu süreçte Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılara imza atacağımızdan ümitliyim. Asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Türk halkını gururlandıracak sonuçlar almak, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı herkese dinletmek istiyoruz."
 
"Bakan Kılıç'ın da direktifiyle Kübalı antrenörle anlaştık"
 
Gözgeç, yabancı antrenör tercihini başarısızlıktan değil başarı çıtasını daha da yükseltmek için yaptıklarını dile getirerek, "Kübalı antrenör sayesinde hem sporcuların performansı artacak hem de Türk antrenörlerin gelişimleri sağlanacak." değerlendirmesini yaptı.
 
Kübalı Villanueva'nın önce Türk boksunu ve sporcuları inceleyeceğini anlatan Gözgeç, "Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da direktifiyle Kübalı antrenörle anlaştık. Antrenörümüzü sadece milli takımı eğitmesi ve yetiştirmesi için değil aynı zamanda kendi antrenörlerimizin de eğitimine katkısı olması amacıyla getirdik." diye konuştu.
 
Gözgeç, Kübalı antrenörün kariyerine ilişkin de "Kariyerini saysam vakit yetmez. Dünyada sayılı bir hoca." ifadelerini kullandı. AA
 
Etiketler: Türkiye Boks Federasyonu, milli takım, antrenör
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