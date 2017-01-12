Boksör kardeşlerin hayali, olimpiyat madalyası

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda birlikte ay-yıldızlı formayı giyen Fenerbahçeli boksör kardeşler Önder-Onur Şipal'in hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yine birlikte katılıp, bu kez madalya almak.

Önder Şipal, boksa 1995 yılında Bayburt'ta başladığını, hocası Seyfullah Dumlupınar'ın yeteneğini fark ettikten sonra kendisine, "Kardeşin varsa onu da antrenmanlara getir." dediğini belirterek, o günden bu yana Onur ile aynı spora devam ettiklerini söyledi.

Ağabey Şipal, olimpiyatlara gitmenin zor bir süreç olduğunu dile getirerek, "Olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonu. İki kardeş olarak katılmamız ayrı bir gurur verdi. Hedefimiz oradan madalyayla dönmekti ama bu sefer nasip olmadı. İnşallah 2020'de bu hedefimize ulaşacağız. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidip, madalya almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Çok iyi partneriz"

Antrenmanlar dışında kardeşiyle izin günlerinde ve evde de birlikte çalıştıklarını aktaran Önder, şunları kaydetti:

"Bizde 'idmanda ter dökmeyen ringde kan döker' diye bir söz var. Biz birbirimize çok iyi partneriz. Kardeşimin boksta saldırgan stili var. Ben ise biraz daha kaçak dövüşürüm. O konuda da birbirimize uyumluyuz. Ben kendisine çok iyi antrenman veriyorum o da bana. Çünkü benim maçıma çıkan rakiplerimin hepsi saldırgan dövüşüyor. Kardeşimin maçına çıkanlar da hep kaçak oynuyor. O yüzden biz aradaki boşluğu kapatıyoruz. Bu nedenle antrenmanlarımız çok zevkli geçiyor. Antrenmanlarda birbirimize vuruyoruz. Vurmamız lazım çünkü vurmazsak ringdeki adamlar bize vuracak. O da istemediğimiz bir durum."

"Tek eksik madalyam, olimpiyat madalyası"

Onur Şipal ise ağabeyiyle olimpiyatlara katılmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na 2014 ve 2015'in dünya şampiyonu olarak gittiğini belirten Şipal, şöyle konuştu:

"Benimle ilgili beklenti büyüktü. 8 ay evime hiç gitmedim. 8 ay boyunca olimpiyatta madalya alabilmek için çalıştım. O gün performans düşüklüğü yaşadık. Kaşımın da açılması moralleri erken bozdu. Kaşıma sürülen ilaç görme kaybına neden oldu. İstediğimiz olmadı ama yılmadım halen çalışıyorum. Tek eksik madalyam, olimpiyat madalyası. Onun için çalışıyorum. İnşallah ülkemize olimpiyat madalyasını da getirmek nasip olur." AA