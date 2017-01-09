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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na büyük ilgi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yabancı sporcu kotasının kısa sürede dolduğunu duyurdu.

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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına büyük ilgi
TMOK'tan yapılan açıklamada, organizasyonun başvurularının 4 Ocak saat 01.00 itibarıyla başladığı hatırlatılarak, yoğun bir ilgiyle karşılaşıldığı aktarıldı.
 
Açıklamada yabancı ülke sporcuları için bin 100 kişi olarak belirlenen kotanın, 16 saat içinde dolduğu vurgulanarak, "Rusya yine geleneği bozmadı ve ülke bazında 400 kişi olan kontenjanı 1 saat içinde doldurdu. Toplam 49 ülkeden yapılan başvurularla, 1100 kişi ile sınırlandırılmış yabancı ülke kontenjanı 372 kadın, 728 erkek olmak üzere 16 saat içinde tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
 
Bu yıl 23 Temmuz Pazar günü 29. kez düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile ilgili olarak, "Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016’nın en iyi açık su yüzme organizasyonu seçilen yarışa gösterilen bu yoğun ilgi, spor yoluyla barışa ve dostluğa verilen önemli bir mesaj niteliği taşıyor." denildi. AA
 
Etiketler: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Dünya Açık Su Yüzme Birliği
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