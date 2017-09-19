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Buradasınız : » » 'Bisiklet turuna milli takım adı altında katılacağız'

'Bisiklet turuna milli takım adı altında katılacağız'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2017) milli takım adı altında katılacaklarını söyledi.

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Bisiklet turuna milli takım adı altında katılacağız

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl ilk kez Dünya Turu kapsamında gerçekleşeceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Dünya Turu düzeyinde takımı bulunmadığına işaret eden Küçükbakırcı, "Ev sahibi kontenjanından faydalanarak tura milli takım adı altında katılacağız." dedi.

Küçükbakırcı, turda Türkiye'yi temsil edecek bisikletçilerin hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdüğünü belirterek, "Tecrübe kazanmalarının dışında ön grupta yer almalarını bekliyoruz. Turda önemli sporcular yarışacak ama Türkiye adına etap kazanma ihtimalleri var. Sürprizler olabilir." ifadelerini kullandı.

Organizasyona katılacak takımlarla görüşmelerin sürdüğünü de dile getiren Küçükbakırcı, "Herhangi bir sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 53'üncüsü, 10-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Güzergahta değişiklik
TUR 2017'nin daha önce açıklanan güzergahında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre 2. etap Elmalı yerine Fethiye, 4. etap ise Kuşadası yerine Selçuk'ta tamamlanacak.

TUR 2017'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarışın etapları şöyle:

1. etap: Alanya - Kemer

2. etap: Kumluca - Fethiye

3. etap: Fethiye - Marmaris

4. etap: Marmaris - Selçuk

5. etap: Selçuk - İzmir

6. etap: İstanbul - İstanbul

Etiketler: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbak, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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