Beşiktaş'tan kavga iddialarına açıklama

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından soyunma odasında Anderson Talisca ile Caner Erkin'in kavga ettiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basın yayın organlarındaki, Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır." denildi.

Açıklamada, "Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.