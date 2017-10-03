Beşiktaş'tan Caner-Talisca gerginliğiyle ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul'da düzenlenen Spor ve İş Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor maçının ardından Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında soyunma odasında yaşandığı ileri sürülen olayla ilgili kulübün resmi sitesinden bir açıklama yaptıklarını hatırlatan Çebi, şunları kaydetti:

"İki futbolcunun birbiriyle olan tartışmaları anlamsız bir şekilde çok abartılmıştır. Hiç olmadığı şekilde anlatılmıştır. İki futbolcu da arkadaş ve Beşiktaş'ın başarısı için ter döküyorlar. İkisinin de tek amacı, Beşiktaş'ın sahadan 3 puanla ayrılması. Maçların oynandığı ve bittiği saatler adrenalin en yüksek olduğu zamanlar oluyor. Soyunma odaları da insanların en üzgün ve neşeli olduğu saatlerdir. Bu süreçte insanlar da patlama olabilir. Genç çocuklar. Pozitif bakıyorum. İkisi de Beşiktaş'ın menfaati için tartışmışlardır. Olayın bize katısı bile olabilir. Abartıldı ve büyütüldü."

"Puan farkını önemsemiyorum"

Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşmelerinin önemli olmadığını aktardı.

Ligin uzun bir maraton olduğuna işaret eden Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemlerde şampiyonlar belli olmuş olsaydı, lig devam etmezdi. Dolayısıyla liderle aradaki puan farkı hiçbir şey değil. Onların da bizim oynadığımız güçlü rakiplerle yapacağı maçlar var. Farkı kapatmayı bırakın, ikinci sıradaki takım lider ekibin önüne de geçebilir. Puan farkını hiç önemsemiyorum."

"Transfer gizli yürütülür"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Brezilya'da olma sebebinin sorulması üzerine Çebi, "Transferler gizli yürütülür. Bazen başkan yöneticilerle bile paylaşmaz bunu. Çok yakında yapılacak bir transferle ilgili gidildiğini sanmıyorum." cevabını verdi.