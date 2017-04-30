Beşiktaş'tan büyük kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir Beşiktaş'ı Cengiz Ünder (2) ve Adebayor'un ayağından bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir, konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek puan farkını 4'e indirdi.

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile lider Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Mossoro, ceza yayı üzerindeki Cengiz Ünder'e yerden pasını attı. Cengiz, ceza sahası içinde Marcelo'yu geçtikten sonra altı pasa girmeden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kaptığı topla rakip sahaya ilerleyen Attamah, sağ kanatta savunmanın arkasına kaçan Visca'ya topunu attı. Visca ceza sahasına girer girmez, boş pozisyondaki Adebayor'un önüne topu gönderdi. Togolu oyuncu, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

15. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta savunmanın arkasına sarkan Quaresma, ceza sahası dışında bekleyen Oğuzhan Özyakup'a pasını gönderdi. Oğuzhan'ın yerden sert şutunda top direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içinde kontrol eden Talisca yerden sert vurdu, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

18. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Mossoro'nun pasıyla ceza sahası içinde sol tarafta savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder, dar açıdan bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Fabricio'ya da çarpan top ağlara gitti: 3-0.

27. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Caicara, Adebayor'un pasıyla topla buluştu. Brezilyalı oyuncu, uygun pozisyondaki Visca'nın önüne topu bıraktı. Visca'nın saç çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza yayı üzerindeki Cenk Tosun'a pasını attı. Cenk de sağdan bindiren Quaresma'nın önüne topu bıraktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma uygun pozisyonda sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Volkan Babacan'a çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kornere gitti.

41. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, arka direğe hareketlenen Cenk Tosun'a doğru ortasını yaptı, bu oyuncunun kafa vuruşununda meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Mossoro orta sahada aldığı topla rakip kaleye doğru ilerledi. Brezilyalı oyuncu ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Fabricio üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

75. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Marcelo altıpas çizgisi üzerinde kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

81. dakikada gelişen konuk ekip atağında sağ kanattan Quaresma'nın ortası savunmadan sekti, arka direkte bekleyen Talisca'nın sert şutunda top farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

82. dakikada ev sahibi takımın atağında sağ kanatta bindiren Caicara, ceza yayı üzerine hareketlenen Holmen'e pasını attı. Holmen'in gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

87. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye düşürdü. Aboubakar'ın uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Demba Ba, ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

89. dakikada Medipol Başakşehir 4. golüne çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, Tosic'i geçip ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda direğe çarpan top auta gitti.

90+2. dakikada ev sahibi takımın atağında Holmen, savunmanın arkasına kaçan Caicara'ya pasını attı. Caicara, altı pas içindeki Holmen'e pasını gönderdi, bu oyuncunun kayarak yaptığı müdahalede top havalandı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Şok gollerle geriye düştü

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarının 18 dakikasında yediği şok gollerle bir anda 3-0 geriye düştü.

Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 12. dakikada Adebayor'un golüne engel olamayan Beşiktaş, 18. dakikada bir kez daha Cengiz Ünder'in ayağından topu filelerinde gördü.

Bu sezonki 3. yenilgisi

Beşiktaş, aldığı bu sonuçla Süper Lig'de bu sezon üçüncü yenilgisini aldı.

Ligin ilk yarısında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci devrede ise Kardemir Karabükspor'a aynı skorla mağlup olmuştu. Beşiktaş, Medipol Başakşehir mücadelesinden ise 3-1 yenilgiyle ayrıldı.

8 hafta sonra yenildi

Siyah-beyazlı ekip, 8 hafta sonra ligde mağlubiyet yaşadı.

Bu sezonki son mağlubiyetini 20. haftada Kardemir Karabükspor karşısında alan Beşiktaş, 29. hafta mücadelesini de puansız tamamladı.

2 sezon sonra farklı yenildi

Beşiktaş, uzun bir aradan sonra farklı yenilgi aldı.

Ligde son olarak 2013-2014 sezonunda Sivasspor'a 27 Nisan 2014'te 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, 3 yılı aşkın bir süre sonra Medipol Başakşehir'e de 3-1 mağlup oldu.

Savunmada hatalar sürüyor

Medipol Başakşehir karşısında 18. dakikada 3-0 geriye düşen Beşiktaş, son haftalarda savunmadaki kötü performansını sürdürdü.

Ligin 27. haftasında Trabzonspor deplasmanında 3 gol yiyen ve geçen hafta da Adanaspor'un 2 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada kalesinde 8 gol gördü.

Beşiktaş savunması, rakip ataklar karşısında organize olamamanın sıkıntısını yaşadı.

Tosic cezalı

Siyah-beyazlı takımda 39. dakikada sarı kart gören Dusko Tosic, cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Akhisar Belediyespor ve Kardemir Karabükspor maçlarının ardından Medipol Başakşehir karşısında da kart gören Tosic, cezası nedeniyle ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasında görev alamayacak.

Hutchinson sakatlandı

Beşiktaş'ta karşılaşmanın ilk yarısının uzatma bölümünde sakatlanan Atiba Hutchinson, mücadeleyi tamamlayamadı.

Maça devam edemeyen Hutchinson'ın yerine 45+2. dakikada Tolgay Arslan, oyuna dahil oldu.

Taraftarlardan skora rağmen destek

Karşılaşmayı izlemeye gelen bin kadar Beşiktaş taraftarı, ilk yarıdaki 3-0'lık skora rağmen takımlarına desteğini sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in üst üste attığı gollerin ardından tezahüratlarla takımlarını motive etmeye çalıştı. Taraftarlar, ilk yarının bitmesinin ardından oyuncuları tribüne çağırarak moral verdi.

Taraftarlar, mağlubiyete rağmen maç sonuna kadar şampiyonluk şarkıları söylemeye devam etti.

Demba Ba, golle döndü

Karşılaşmanın 78. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Demba Ba, transferinin ardından sonra ilk kez şans bulduğu karşılaşmada gol buldu.

Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda görev alan ve daha sonra Çin'e transfer olan tecrübeli oyuncu, devre arasında kiralık olarak yeniden kadroya dahil edilmişti.

Ligde en son 24 Mayıs 2015'te Galatasaray maçında oynayan Demba Ba, siyah-beyazlı formayla son olarak 14 Mayıs 2015'te Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol atmıştı.

Medipol Başakşehir'e karşı şansızlığı sürüyor

Medipol Başakşehir'e yenilen Beşiktaş'ın bu rakibine karşı şansızlığı sürdü.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 20 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 18'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynanan 20 resmi maçtan 5'ini Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

İkili averajı rakibine kaptırdı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında aldığı ağır yenilginin yanı sıra önemli kayıplar yaşadı.

Hutchinson'ın sakatlığı ve Tosic'in cezalı duruma düşmesiyle gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde sıkıntıya düşen siyah-beyazlı ekip, ikili averajı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sezonun ikinci mücadelesinden 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Sezon sonunda iki takım arasındaki olası puan eşitliğinde Medipol Başakşehir, sıralamada Beşiktaş'ın üstünde yer alacak.