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Beşiktaş'tan Babel açıklaması

Beşiktaş, İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'nın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Beşiktaştan Babel açıklaması
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
 
Bu arada siyah-beyazlı kulüp, Babel'i sağlık kontrolünden geçirdi.
 
Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
 
Etiketler: Beşiktaş, İspanya, la coruna, Hollanda, Ryan Babel
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