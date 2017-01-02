Beşiktaş'tan Babel açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu arada siyah-beyazlı kulüp, Babel'i sağlık kontrolünden geçirdi.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.