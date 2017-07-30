Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

İspanya'da kamp çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, Marbella Futbol Merkezi'nde akşam antrenmanında istasyonlardan oluşan parkurda şut çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, daha sonra yan sahada taktik ağırlık antrenman gerçekleştirdi.

Cenk Tosun özel çalıştı

Beşiktaş'ın istasyon çalışmaları sırasında forvet oyuncusu Cenk Tosun, özel antrenman yaptı.

Cenk Tosun, takımdan ayrı hareketlilik üzerine çalışmalar üzerinde durdu.

Kamp yarın tamamlanacak

Beşiktaş'ın İspanya kampı yarın tamamlanacak.

Çin'deki Schalke 04 karşılaşmasının ardından İspanya'nın Marbella şehrine gelen siyah-beyazlı ekip, bir haftalık kamp döneminde ağırlıklı olarak çift antrenman yaptı.

İspanya kampında iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, bu ülkedeki son karşılaşmasını Real Betis ile oynayacak. Siyah-beyazlı ekiple Real Betis, yarın TSİ 21.00'de Municipal de la Linea Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Real Betis maçının ardından İstanbul'a dönecek.