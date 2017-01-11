Beşiktaş'ta Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 16 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma çalışmalarını salonda yaptıkları belirtildi.

Oyuncuların daha sonra istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptıkları ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi süren Ömer Şişmanoğlu'nun idmana katılmadığı aktarıldı. AA