Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe, siyah-beyazlı ekipte yer almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Siyah-beyazlıların İspanya'da Marbella Futbol Merkezi'ndeki antrenmanında ilk kez yeni takımıyla çalışma fırsatı bulan Pepe, idman sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Takımla ilk idmana çıktım. Teknik ekip olsun, takım arkadaşlarım olsun, herkesle tanıştım. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum." dedi.

Antrenman öncesi takım arkadaşlarına bir konuşma yapan Pepe, bununla ilgili soru üzerine, "Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans. Bu şansı bana tanıdıkları için, aralarına aldıkları için herkese teşekkür ettim. Onlar için çalışacağımı söyledim. Sıkı çalışarak çok iyi bir sene geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kendisi için en önemli konunun siyah-beyazlı ekipte iyi karşılanması olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Hem kulüp hem takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. O iyi karşılanmadan sonra doğal olarak her şey kendiliğinden gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Durumuyla ilgili bilgi veren Pepe, "Fizik olarak tabii ki şu anda takımla aramda fark var. Bu hafta tek çalışacağım, önümüzdeki haftanın başında takıma katılmayı düşünüyorum. Tabii ki hocamızın ve kondisyonerin kararı." diye konuştu.

Pepe, Beşiktaş'a transferinin ardından Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ve Ricardo Quaresma gibi isimlerden kendisine nasıl tepkiler geldiği sorusuna, "İmza attığım günden bu yana çok kişi mesaj attı. Real Madrid'den arkadaşlarım iyi dileklerini ilettiler. Yeni bir sayfa açıyorum ve yeni bir kültür tanıyacağım. Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda her gün sıkı çalışıp hep beraber mutlu olmak istiyoruz." yanıtını verdi.