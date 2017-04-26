Beşiktaş'ta golcülerin büyük rekabeti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, büyük bir rekabetin içine girdi.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon ligde kaydettiği 57 golün 35'inde imzası olan üç oyuncu, şampiyonluk mücadelesinde kritik goller atmaya devam ediyor. Ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Cenk Tosun, 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar, son 3 maçta üçer gol attı. Son karşılaşmaların golcüleri Talisca 10 kez gol sevinci yaşarken, Aboubakar ise 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta son 5 haftada Aboubakar takımına 5 gol kazandırdı. Talisca 3 kez fileleri havalandırırken, Cenk Tosun bir gol attı.

Cenk Tosun formunu yükseltmeye çalışacak

Süper Lig'in ilk yarısında 11 gol atan ancak ikinci yarıda şu ana dek 6 golde kalan Cenk Tosun, hem takımının şampiyonluğu hem de gol krallığı için kalan 6 haftada formunu yükseltmeye çalışacak.

Adanaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Cenk, Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı Trabzonspor mücadelesinde fileleri havalandırdı.

Talisca seri yapıyor

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Talisca, üst üste 3 lig mücadelesinde gol atmayı başardı.

Gençlerbirliği karşılaşmasıyla seriye başlayan Brezilyalı oyuncu, sırasıyla Trabzonspor ve Adanaspor müsabakalarında gol sevinci yaşadı. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının büyük bölümünde takımından ayrı kalan Anderson Talisca, sezonun her iki devresinde beşer gole imza attı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezonki skorer performansıyla Beşiktaş'ta son 4 sezonun en golcü ikinci oyuncusu durumuna geldi. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon Mario Gomez 26 kez fileleri havalandırırken, ikinci sıradaki Oğuzhan Özyakup 9 kez gol sevinci yaşadı. 2014-2015'te Demba Ba'nın 18 golüne karşılık, Olcay Şahan 8 gole imza attı. 2013-2014 sezonunda ise Almeida 13 ve Olcay Şahan da 8 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, Afrika'dan formda döndü

Beşiktaş'ın en golcü üçüncü oyuncusu durumunda bulunan Aboubakar ise özellikle Afrika Uluslar Kupası'nın ardından siyah-beyazlı ekipte gollerini artırdı.

Organizasyon öncesi takımına 3 gol kazandırabilen Vincent Aboubakar, Afrika'dan dönüşünün ardından 5 kez bu sevinci yaşadı.

10 takımdan daha fazla gol attılar

Cenk Tosun, Aboubakar ve Talisca, Süper Lig'deki 10 takımdan daha fazla gol atma başarısı da gösterdi.

Siyah-beyazlı üç oyuncu, şu ana dek 35 gol kaydetti. Bu süreçte Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 34, Atiker Konyaspor 33 ve Antalyaspor 32 gol buldu. Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor 30'ar golde kalırken, Gençlerbirliği ile Gaziantepspor 28'er kez rakip fileleri havalandırdı. Cenk, Talisca ve Aboubakar'ın etkili olduğu 28 haftalık bölümde Akhisar Belediyespor ile Adanaspor, 26 kez gol sevinci yaşayabildi.

Beşiktaş'ın golcüleri, toplam 38 gol atan Kasımpaşa ve 36'şar gollü Osmanlıspor ile Kayserispor'a da yakın bir performans sergiledi.

Ürkmezgil: "Çok şanslıyız"

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, her üç oyuncunun da performansından memnun olduklarını söyledi.

Talisca ve Aboubakar'ın kiralık olarak takımda forma giydiğine dikkati çeken Ürkmezgil, şu şekilde konuştu:

"Çok şanslıyız. Oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Talisca yarınlarda önemli yerlere gelecek. Talisca'nın durumunu, Ferdinand'ın bir yıl bizde oynadıktan sonra İngiltere'de iyi noktalara gelmesine benzetiyorum. Aboubakar, futbolu çok iyi bilen bir oyuncu. Gol vuruşları mükemmel. Cenk, bir süre kulübeden gelip gollerini attı. Milli takımda da attı. Bu oyuncuların bizde olmasından dolayı çok şanslıyız."