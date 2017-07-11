Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in sözleşmesi feshedildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonu başında Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz." denildi.

"Teşekkürler Beşiktaş'ın çocuğu Gökhan İnler" başlığıyla yapılan duyuruda, oyuncuya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilip, bundan sonraki kariyeri için başarı dileklerinde bulunuldu.