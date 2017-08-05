Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 numaralı formanın yeni sahibi Oğuzhan Özyakup oldu.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a giden Olcay Şahan'ın ardından boşta kalan 10 numaralı formayı yeni sezonda siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup taşıyacak.

Real Madrid'de 3 numaralı forma giyen Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferi Pepe yeni takımında 5 numarayı tercih etti. Ligin sona ermesinin ardından Porto'ya dönen Vincent Aboubakar'dan boşalan 9 numaralı formayı siyah-beyazlı takımın yeni golcüsü Alvaro Negredo kullanacak. Orkan Çınar ise geçen sezon Oğuzhan Özyakup'un taşıdığı 15 numaralı formayı giyecek. Geride kalan sezon 49 numaralı formayı giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel ise bu sezon 8 numaralı forma ile mücadele edecek.

Beşiktaşlı futbolcuların yeni sezonda forma numaraları şöyle:

Fabricio Ramirez 1, Matej Mitrovic 2, Adriano Correia 3, Alexander Milosevic 4, Pepe 5, Dusko Tosic 6, Ricardo Quaresma 7, Ryan Babel 8, Alvaro Negredo 9, Oğuzhan Özyakup 10, Mustafa Pektemek 11, Atiba Hutchinson 13, Fatih Aksoy 14, Orkan Çınar 15, Tolgay Arslan 18, Pedro Franco 19, Necip Uysal 20, Aras Özbiliz 22, Cenk Tosun 23, Tolga Zengin 29, Andreas Beck 32, Atınç Nukan 33, Hüseyin Yılmaz 54, Gökhan Töre 55, Sedat Şahintürk 70, Denys Boyko 71, Gökhan Gönül 77, Caner Erkin 88, Anderson Talisca 94, Utku Yuvakuran 97