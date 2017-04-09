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Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş Kulübü, iletişim direktörü Rıdvan Akar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Beşiktaşta ayrılık

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Rıdvan Akar'ın sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı bazı ifadelerin kulübün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmadığı belirtilerek, "Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz." denildi.

Rıdvan Akar, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımda, "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." ifadelerini kullanmıştı. Akar, daha sonraki paylaşımında ise "Yeni stat deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim." açıklamasında bulunmuştu.

Etiketler: rıdvan akar, iletişim direktörü, Beşiktaş
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