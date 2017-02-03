Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlıların, UEFA'ya gönderdiği 22 kişilik listede yeni transferler Demba Ba ve Ersan Adem Gülüm'ün yanı sıra Luiz Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz yer almadı.
Ara transfer döneminde takıma katılan Matej Mitrovic ve Ryan Babel UEFA'ya verilen listede bulundu. Siyah-beyazlıların, sezonun ilk bölümündeki Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmayan Ömer Şişmanoğlu da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi.
Beşiktaş'ın UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular yer aldı:
Fabricio Ramirez, Matej Mitrovic, Adriano Correia, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo Guedes, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Anderson Talisca, Utku Yuvakuran. AA