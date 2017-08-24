Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belirlendi

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.
Siyah-beyazlılar, "Kupa 1"deki ilk maçını 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yaparken, gruptaki son karşılaşmada ise 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.
G Grubu'nun maç fikstürü şöyle:
13 Eylül Çarşamba:
Porto - Beşiktaş
Leipzig - Monaco
26 Eylül Salı:
Beşiktaş - Leipzig
Monaco - Porto
17 Ekim Salı:
Monaco - Beşiktaş
Leipzig - Porto
1 Kasım Çarşamba:
Beşiktaş - Monaco
Porto - Leipzig
21 Kasım Salı:
Beşiktaş - Porto
Monaco - Leipzig
6 Aralık Çarşamba:
Leipzig - Beşiktaş
Porto - Monaco