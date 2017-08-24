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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belirlendi

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

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Beşiktaşın Şampiyonlar Ligindeki fikstürü belirlendi

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Siyah-beyazlılar, "Kupa 1"deki ilk maçını 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yaparken, gruptaki son karşılaşmada ise 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

G Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

13 Eylül Çarşamba:

Porto - Beşiktaş

Leipzig - Monaco

26 Eylül Salı: 

Beşiktaş - Leipzig

Monaco - Porto

17 Ekim Salı:

Monaco - Beşiktaş

Leipzig - Porto

1 Kasım Çarşamba:

Beşiktaş - Monaco

Porto - Leipzig

21 Kasım Salı:

Beşiktaş - Porto

Monaco - Leipzig

6 Aralık Çarşamba: 

Leipzig - Beşiktaş

Porto - Monaco 

Etiketler: Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi
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