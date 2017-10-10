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Buradasınız : » » Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok

Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok

Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın puan kaybına tahammülü yok.

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Beşiktaşın puan kaybına tahammülü yok

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 5 haftada 4 maçı kazanıp, birinden berabere ayrılan Beşiktaş, son 2 haftadaki puan kayıplarını Gençlerbirliği karşısında telafi etmeye çalışacak.

Sezonun ilk 5 haftasında Galatasaray ile on üçer puan toplayan ve ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş, son 2 haftada üst üste puan kayıpları yaşayınca rakibinin 5 puan gerisine düştü.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 7. haftada ise Trabzonspor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Son 2 haftada 5 puan yitiren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında da aynı duruma düşerse Galatasaray'ın olası galibiyetinde zirveden biraz daha uzaklaşacak.

Şenol Güneş ile 3 maçlık kayıp yok

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şu ana dek 3 maç üst üste puan kaybı yaşamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016'da göreve başlayan Güneş ile ilk sezonda üst üste 2 maç dahi puan kaybetmedi.

Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2016-2017'de ise 3 kez üst üste 2 hafta puan yitirdi. Geçen sezonun 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 13. haftada Fenerbahçe karşılaşmasını 0-0 beraberlikle tamamladı.

Ligin 24. haftasında Kayserispor maçını 2-2 beraberlikle geçen Beşiktaş, 25. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasından da 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, üst üste 2 haftalık puan kayıplarından birini de 28. haftada Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildikten sonra Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yaşadı. 

Etiketler: Beşiktaş, süper lig, gençlerbirliği
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