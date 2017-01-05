  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Mitrovic İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, İstanbul'a geldi.

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Beşiktaşın görüşmelere başladığı Mitrovic İstanbulda
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, İstanbul'a geldi. 
 
Tarifeli uçakla Zagrep'ten Atatürk Havalimanı'na gelen genç stoperi, kulüp yetkilileri karşıladı.
 
Buradan konaklayacağı otele götürülen Mitrovic'in, yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından Antalya kampında takıma dahil olacağı öğrenildi.
 
Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü. AA
Etiketler: transfer, Mitrovic, Beşiktaş
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