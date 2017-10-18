Beşiktaş'ın galibiyeti Fransız basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Beşiktaş'ın konuk olduğu Monaco'yu 2-1 mağlup etmesi, Fransa basınında geniş yankı uyandırdı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun yeterli performans gösteremeyerek Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansını azalttığı konusunda birleşilirken, Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ise övgüyle bahsedildi.

Le Monde gazetesi, Fransa temsilcisinin sezon başında kadrosundan yolladığı oyuncuların eksikliğini yaşadığını ve grupta 3 maçın ardından 1 puanla son sırada yer aldığını hatırlatarak, "Monaco, geçen yıl parladığı Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş yenilgisiyle veda edebilir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarların maçtan sonraki sevinç gösterilerine de değinilen haberde, 1 Kasım'da bu kez siyah-beyazlılara konuk olacak Monaco'yu Vodafone Park'ta "ateşli" bir atmosferin beklediği vurgulandı.

L'Equippe gazetesinin haberinde ise Monaco'nun Beşiktaş karşısında çok kötü bir oyun sergilediği ve bugüne kadar hiçbir Fransız takımının, Şampiyonlar Ligi düzeyinde bu denli yetersiz performans göstermediği değerlendirmesinde bulunuldu.

Kamu yayıncısı France Info'nun kanalı da "Beşiktaş'a yenilen Monaco'da kırmızı alarm" başlığıyla yayımladığı haberde, İstanbul temsilcisi için, "Beşiktaş maçı domine etti ve gruptaki liderliğini perçinledi." şeklinde görüş belirtti.

"Monaco halen sıkıntıda" manşetiyle haberini sunan Le Parisian gazetesi, Fransa temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkma şansını az da olsa devam ettirmsine rağmen takımın oyununun umut vermediğini yazdı.

"Cenk Tosun öldürücü silah"

Le Figaro gazetesi "Monaco Şampiyonlar Ligi'nden elenmeye yaklaşıyor" başlıklı haberinde, Beşiktaş'ın gollerini atan milli futbolcuyu överek, "Cenk Tosun öldürücü silah ve Monaco'yu golleriyle cezalandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Haberde, Monaco'nun forveti Radamel Falcao'nun da başarılı bir performans ortaya koymasına rağmen bunun galibiyet için yeterli olmadığı kaydedildi.

RTL radyo kanalı da "Monacoluların macerası sirke tadı veriyor" manşetli haberinde, "Monaco'yu Cenk Tosun yendi" ifadelerine yer verdi.