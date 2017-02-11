  • 11 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.699
    EURO 3.937
  • BIST 87473.33
    ALTIN 146.598
Buradasınız : » » Beşiktaş'ın deplasman kayıpları artıyor

Beşiktaş'ın deplasman kayıpları artıyor

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beşiktaşın deplasman kayıpları artıyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın deplasmandaki puan kayıpları artmaya başladı.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon 11. deplasman maçına çıkarken, rakiplerine 2. kez yenildi. Dış sahada 6 galibiyet alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların Kardemir Karabükspor karşısında aldığı mağlubiyetle dış sahadaki puan kaybı 12'ye çıktı.

8 puanı son 5 maçta yitirdi

Beşiktaş, son haftalarda deplasman maçlarında zorlanıyor.

Son 5 dış saha mücadelesinde Osmanlıspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, diğer deplasman maçlarında ise Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor'a 2-1'lik skorlarla yenildi. Fenerbahçe'ye ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 dış saha maçında 8 puandan oldu.

Zorlu deplasman maçlarına çıkacak

Deplasmanlarda son haftalarda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ı, zorlu dış saha maçları bekliyor.

Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk mücadelesi verdiği rakiplerinden Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Rıza Çalımbay yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Antalyaspor'a da konuk olacak Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında toparlanma sinyali veren Trabzonspor ile de deplasmanda oynayacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı takım, sezonun kritik haftalarındaki bir dış saha maçında ise 33. haftada Gaziantepspor'un karşısına çıkacak. AA 

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, kardemir karabükspor, Beşiktaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER