  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.622
    EURO 4.131
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.066
Buradasınız : » » Beşiktaş'a Gökhan Töre şoku

Beşiktaş'a Gökhan Töre şoku

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldiği ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beşiktaşa Gökhan Töre şoku

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldiği ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan'ın ortopedik muayeneden geçtiği ve MR'ının çekildiği belirtilerek, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." denildi.

Son birkaç antrenmandır sağ dizinden rahatsızlık hisseden Gökhan'ın sahalara dönme süresinin en az 3 ay olduğu öğrenildi.

Etiketler: Gökhan Töre, sakatlık, Beşiktaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER