Beşiktaş Vodafone Arena'da 36 puan topladı

Vodafone Arena'da bu sezon 15. lig karşılaşmasını Fenerbahçe ile oynayacak siyah-beyazlı ekip, geride kalan müsabakalarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 64 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki 14 mücadelede 36 puan topladı.

27 resmi maçta tek yenilgi

Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Arena'da bir yılı aşkın sürede 27 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ligin yanı sıra Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere rakiplerini 27 kez konuk eden siyah-beyazlılar, toplam 20 galibiyete imza attı. Altı maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, yeni stadında sadece bir kez mağlup oldu.

Tek yenilgisi Fenerbahçe'den

Siyah-beyazlı ekip, yeni stadında resmi maçlardaki tek yenilgisini pazar günkü rakibi Fenerbahçe karşısında aldı.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda tek maç üzerinden yapılan maçta iki takım Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. Gergin geçen karşılaşmada Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Dusko Tosic, 41. dakikada rakip takımdan Robin van Persie'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, mücadelenin büyük bölümünü 10 kişi oynayan Beşiktaş'ı, 71. dakikada Van Persie'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Rakibine Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini yaşatan sarı-lacivertli takım, ayrıca adını çeyrek finale yazdırdı.