'Beşiktaş Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam edecek'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yakaladığı çıkışı sürdüreceğini belirterek, "Beşiktaş daha uzun yıllar tartışmasız Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam edecek ve kısa sürede dünyanın en büyükleri arasına da girecek." ifadelerini kullandı.

Orman, Beşiktaş dergisinin mayıs ayında yer alan yazısında, dünya kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini anlatarak, "Bugün geldiğimiz noktadan düne bakınca tüm Beşiktaşlılar gibi gururum ve mutluluğum bir kat daha artıyor. Bugünden yarını hayal etmek, bir dünya kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor olmak, ben ve yönetici arkadaşlarımı daha da motive ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını aktaran Orman, şunları kaydetti:

"Çok şükür zor günleri geride bıraktık. 'Güneşli günler göreceğiz.' dedik, gördük. 'Camiamızın güvenini tekrar tesis edeceğiz.' dedik, birbirimize hiç olmadığı kadar kenetlendik. Aramızda müthiş bir enerji, dostluk ve güven ilişkisi var. 'Tesisleşmede dev adımlar atacağız.' dedik, bugün muhteşem bir mabede ve birbirinden modern tesislere sahibiz. Vodafone Arena'ya gelip de hayran kalmayan bir kişi bile olduğunu sanmıyorum. Beşiktaş Müzesi'ne, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne çok büyük yatırımlar yaptık. Camiamızın yıllardır özlemini duyduğu Akatlar Mehmet Üstünkaya No:1903 Sosyal Tesisi'ni açtık. Stadyum ve sponsor gelirlerimizi artırdık. Konuşmanın kolay, yapmanın zor olduğu spor dünyasında, Beşiktaş'ın efendiliğini de elden bırakmadan söylediklerimizi ve daha fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Fikret Orman, bu sezon hem Türkiye hem de Avrupa'da kupa kaldırmayı gönlünden geçirdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Herkesin 'erken final' dediği bir UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesi yaşadık. Deplasmanda galipken şanssız iki gol yedik. Evimizde muhteşem taraftarımızın da yarattığı atmosferle Lyon'u mağlup ettik. Ancak son ana kadar herkesin takdir ettiği mücadelemizin sonucunda penaltılarda elenince Avrupa Kupası'na veda ettik. Önümüzdeki sene Avrupa'da çıtayı daha da yukarı çekerek daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Şimdi tüm enerjimizi lige veriyoruz. Yine şampiyon olup, üçüncü yıldızımızı takıp sürdürülebilir başarımıza devam etmek istiyoruz. Taraftarımız 'O sene bu sene, bundan sonra her sene.' diyorsa, bize de onların bu isteğini yerine getirmek düşer. Göreceksiniz, Beşiktaş daha uzun yıllar tartışmasız Türkiye'nin en büyüğü olmaya devam edecek ve kısa sürede dünyanın en büyükleri arasına da girecek."