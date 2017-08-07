Beşiktaş, Süper Kupa'da başarılı olamıyor

Süper Kupa'da bu sezon dahil olmak üzere 5 kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 7 Süper Kupa'da yer alan Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile en çok bu organizasyonda maç yapan Beşiktaş, 4 kez rakiplerine mağlup oldu. 2006'daki ilk kupayı kazanan siyah-beyazlılar; 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki organizasyonlarda kupayı alamadı.

Gol atmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Kupa'da rakiplerine gol atmakta da zorlanıyor.

Kupada rakiplerinin karşısına 5 kez çıkan siyah-beyazlı ekip, sadece 4 kez fileleri havalandırabildi. 2009'daki Süper Kupa karşılaşmasında gol dahi atamayan Beşiktaş, diğer 4 karşılaşmada ise birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturabildi.

Son 2 sezonda Süper Lig'in en golcü takımı olarak dikkati çeken Beşiktaş, 2016 ve 2017'deki Süper Kupa maçlarında birer kez gol atabildi.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandığı maçta Türk statüsünde oynayan Mert Nobre, takımı adına fileleri havalandırmıştı. Bir sonraki sezon organizasyonda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlıların golünü ise Brezilyalı oyuncu Bobo kaydetti. 2009'da Fenerbahçe'ye bu sefer 2-0 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon normal süresi 0-0 biten maçta Galatasaray ile uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı. Galatasaraylı oyuncu Chedjou'nun kendi kalesine attığı golle maçın penaltılara gitmesini sağlayan siyah-beyazlı takım, rakibine penaltı atışlarında 3-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon başında Atiker Konyaspor ile yaptığı Süper Kupa mücadelesinden de 2-1 mağlup ayrıldı. Takımı adına tek golü atan Cenk Tosun, bu organizasyonda Beşiktaş'ta fileleri havalandıran ilk yerli oyuncu unvanını elde etti.

Beşiktaş, 5 Süper Kupa maçında kalesinde ise 7 gol gördü.

Hasret 11 yıla çıktı

Bu sezonki Süper Kupa'yı Atiker Konyaspor'a kaptıran Beşiktaş'ın hasreti 11 yıla çıktı.

Kupayı 2006'da alan siyah-beyazlılar, 11 yılda 4 kez daha mücadele ettiği organizasyonda rakiplerine mağlup oldu.

Türkiye Kupası'nı 6 sezondur alamıyor

Beşiktaş, bir başka hasreti de Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşıyor.

Bu kupayı son olarak 2010-2011'de alan siyah-beyazlı ekip, 6 sezondur organizasyonda istediği hedeflere ulaşamadı.