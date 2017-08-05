  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Beşiktaş sezona kupayla başlamak istiyor

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

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Beşiktaş sezona kupayla başlamak istiyor

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da kupayla başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun şampiyonu olarak, son Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor ile Turkcell Süper Kupa mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakada Halil Umut Meler ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş, aynı zamanda yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasını oynayacak.

Sezona kupayla başlamak istiyor

Yeni sezonda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda zorlu bir mücadele verecek Beşiktaş, Süper Kupa'yı alarak 2017-2018'e moralli başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, Süper Kupa'nın ardından 13 Ağustos Pazar günü evindeki Antalyaspor karşılaşmasıyla Süper Lig mücadelesine başlayacak.

Güneş takımın son durumunu görme fırsatı bulacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Turkcell Süper Kupa'daki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla sezon öncesi takımının son durumunu görme fırsatı bulacak.

Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve kısa süreliğine Çin'e giden siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarının bir bölümünü de İspanya'da gerçekleştirdi. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapan Beşiktaş, galip gelemedi. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ta hazırlık maçlarında en çok dikkati çeken konu savunmadaki sıkıntılar oldu. Siyah-beyazlı ekip, 5 hazırlık maçında toplam 13 gol yedi.

Muhtemel 11

Siyah-beyazlı ekibin Atiker Konyaspor karşılaşmasına çıkması beklenen 11'i şöyle:

Fabricio, Beck, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Tolgay Arslan, Babel, Cenk Tosun.

Etiketler: Beşiktaş, turkcell süper kupa, atiker konyaspor
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