Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yaptı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında deplasmanda Monaco'yu 2-1 yendi.

Monaco 30. dakikada Falcao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Cenk Tosun 34'te beraberlik golünü attı.Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye yeniden Cenk Tosun çıktı ve attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Monaco ise 1 puanla son sırada kaldı.

1. Devre

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yapılan Monaco-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

7. dakikada Tolgay Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Cenk Tosun, ceza sahası içi sağ çağrazda Jemerson'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleciden seken topu arka direkte önünde bulunan Babel, meşin yuvarlağı filelere göndermesine rağmen ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

12. dakikada Tielemans'ın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Fabricio'da kaldı.

18. dakikada Lemar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Fabricio sağına gelen topu güçlükle kornere çeldi.

21. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Quaresma, ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası gerisine düşen topa Hutchinson'un bekletmeden sert vuruşunda, kaleci Subasic soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak kornere gönderdi.

27. dakikada Moutinho'nun kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Babel'in vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

30. dakikada Monaco, mücadelede öne geçti. Balde'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Falcao, Pepe'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun solundan ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Beşiktaş, skora denge getirdi. Talisca'nın pasıyla sağ kanatta topu alan Quaresma'nın ortasında altıpas içinde yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.