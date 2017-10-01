Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

8. dakikada Necip Uysal'ın sağdan yaptığı ortada doğrudan kaleye giden topu kaleci Onur Kıvrak son anda kornere gönderdi.

13. dakikada Beşiktaş golü buldu. Talisca ceza yayı üzerinde Babel'in bıraktığı topa sert vurdu ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü attı.

21. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Olcay Şahan'ın sert şutunda, top direğe çarpıp ağlara gitti: 1-1

25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Yaptığı baskıyla Trabzonspor ceza sahasında topun sahibi olan Negredo dar açısına rağmen sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi

58. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lens bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sosa topu içeri çevirdi, Olcay Şahan gelişine vurdu ancak Fabricio gole izin vermedi.

72. dakikada Castillo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın dar açıdan çektiği şutta Fabricio topu kornere gönderdi.

79. dakikada Talisca'nın geriden pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lens'in aşırtma denemesinde top yandan auta çıktı.

80. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Pereira'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2

90+3. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Castillo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.