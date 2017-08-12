Beşiktaş, rekorlarıyla lige damga vurdu

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna evinde Antalyaspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, 59 yıllık lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.

13 maçlık kazanma serisi

Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

Namağlup tek şampiyon

Ligin 59 yıllık geçmişinde şimdiye kadar sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

En farklı galibiyet de Beşiktaş'ın elinde

Ligin 59 yıllık geçmişinde en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti.

Siyah beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini atan Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3), siyah beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

"Derbi kralı" Beşiktaş

Beşiktaş, bir sezonda önemli rakiplerini her iki maçta da yenen tek takım olarak tarihe ismini yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş ayrıca, bu 4 maçta kalesinde hiç gol görmeyerek, ayrı bir rekora imza attı.

Beşiktaşlılar seyirci rekorunu kırdı

Lig tarihinde seyirci rekorunun kırıldığı maç, 2013-2014 sezonunun 5. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 22 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki sarı-kırmızılı ekibin hükmen 3-0 kazandığı karşılaşma olarak kayıtlarda yer alıyor.

Tamamen Beşiktaşlı taraftarların yer aldığı olaylı derbiyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

Derbilerde kötü rekoru da var

Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Slaven Bilic'in görev yaptığı 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenilerek, 4 derbiyi de gol atamadan yitirdi.

5 kırmızı kart gören tek takım

Türkiye'nin 59 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım Beşiktaş oldu.

Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu yönetiminde 2002-2003 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve sonraki sezonun ilk yarısını rakiplerinin önünde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 2003-2004'ün ikinci yarısına ise şok bir sonuçla başladı. Ligin 18. haftasında, 25 Ocak 2004 tarihinde BJK İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.