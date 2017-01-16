Beşiktaş, Osmanlıspor deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün Osmanlıspor'a konuk olacak.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünü 35 puanla ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

2017'nin ilk resmi maçı

Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşmasıyla 2017 yılının ilk resmi maçını oynayacak.

Geçen yılın son iki resmi karşılaşmasında ligde Gaziantepspor'u 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017'ye de galibiyetle başlamak için Osmanlıspor'un karşısına çıkacak.

Devre arası transfer döneminde Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a veren ve Ryan Babel ile Matej Mitrovic'i kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta Anderson Talisca da sezonun ikinci devresi için takımına katkı verebilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk bölümünde sadece 6 maçta oynayabilen Talisca, ikinci bölümde siyah-beyazlıların gol yollarında en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Adriano oynayabilecek

Siyah-beyazlı takımda Osmanlıspor maçı öncesi kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.

Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki son Gaziantepspor maçında forma giyemeyen Adriano, cezasını tamamladı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde yarınki mücadelede görev alabilecek.

Aboubakar yok

Beşiktaş'ta, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı kadrosunda bulunan Vincent Aboubakar, Osmanlıspor karşısında forma giyemeyecek.

Aboubakar, ülkesinin kupadaki performansına bağlı olarak önümüzdeki maçlarda siyah-beyazlı kadroya dahil olacak.

Yeni transferlerin durumu

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerden Matej Mitrovic'in lisansı çıktı. Hırvat savunma oyuncusu şans bulması halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez Osmanlıspor karşısında giyecek.

Bir diğer transfer Ryan Babel de lisansının hazır olması halinde mücadelede oynayabilecek durumda bulunuyor.

Beşiktaş'ın muhtelemel 11'i: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Atiba, Tolgay, Oğuzhan Özyakup, Babel, Quaresma, Cenk.

Hutchinson kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligin ilk bölümündeki 16 karşılaşmada 3 sarı kart gören Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu, Osmanlıspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

15 randevu

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara'da 3-2, İstanbul'da ise 3-1'lik skorla kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 golle yanıt verdi.