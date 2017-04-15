Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Divan Kurulu toplantısı olaylı başladı

Divan kurulu başkanlığına aday olan ancak mahkeme kararıyla seçime giremeyen Yalçın Karadeniz, tüzüğün 31. maddesinin divan kurulu açılış konuşması yetkisini kendisine verdiğini belirterek, kürsüye çıktı. Ancak kulüp hukukçuları bu duruma itiraz etti.

Karadeniz'in böyle bir yetkisi olmadığını ve açılış konuşmasını mahkemenin atadığı çağrı heyetinin yapması gerektiğini söyleyen siyah-beyazlı kulübün hukukçuları ile Karadeniz arasında kısa süreli tartışma çıktı. Kürsüyü terk etmeyen Karadeniz ayrıca, mikrofonunun açılmaması nedeniyle kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile gerginlik yaşadı.

Salona polislerin gelmesiyle tartışmalar büyürken, bir süre mikrofonu kapalı kalan Karadeniz kısa bir konuşma yaparak seçime girmeyeceğini açıkladı ve "Kongreyi kapatıyorum." diyerek salonu terk etti.

Açılış yetkisi tartışması

Siyah-beyazlı kulübün hukukçuları, Yalçın Karadeniz'in yaptığı açılış konuşmasının geçerliliğinin olmadığını kaydederek, kongre açılış konuşmasını mahkemenin atadığı çağrı heyetinin yapması gerektiğini belirtti. Hukukçular, açılışı mahkemenin atadığı çağrı heyetinin yapması gerektiğini söyledi.

Çağrı heyeti temsilcisi Aram Sarafoğlu'nun konuşmasının ardından Ali Rıza Dizdar, kongre divan başkanlığına seçildi. Sarafoğlu'nun konuşmasından sonra oylamaya geçildi.

Tevfik Yamantürk tek aday

Disiplin kurulundan aldığı kınama cezası nedeniyle başkanlığı düşen ancak mahkemeye başvurarak cezaya tedbir koyduran ve seçime aday olan Yalçın Karadeniz, dünkü mahkeme kararıyla seçime giremedi. Mahkemenin tedbir kararını kaldırmasıyla tüzük gereği kurullarda görev yapamayacak olan Karadeniz'in adaylığı düştü. Adaylar arasında yer alan Kemal Çiloğlu'nun da çekilmesinin ardından Tevfik Yamantürk tek aday olarak seçime girdi.

Fikret Orman: "Divan kurulu ikinci bir güç değildir"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, çağrı heyeti temsilcisi Aram Sarafoğlu'nun konuşmasından sonra kürsüye çıktı.

Divan kurulunun ikinci bir güç olmadığını söyleyen Orman, "Divan kurulunda Beşiktaş'ın tecrübeli insanları yönetime fikirlerini, yanlış gördüklerini ifade ederler, yönetim de bunları dinler ve icraatlarını yapar. Divan kurulu asla ikinci bir güç, muhalefet yapılan yer, ayrı bir güç gösterme yeri değildir. Kulübü yönetmeyle alakalı merci yönetim kuruludur. Mahkemelere taşımak bize yakışmadı." diye konuştu.

Yaşananların Beşiktaş'ta son olmasını dilediğini kaydeden Orman, "Beşiktaş şahlanmış durumda. Buraya gelmeden önce gazetede 'Türkiye'nin tek büyüğü Beşiktaş' yazıyordu. Ligin bitmesine 7 hafta kala 5 puan farkla lideriz. Üçüncü yıldızı takmaya yakınız. UEFA'da 2-1'lik skor var, herkesin morali bozuk ama bunu anlamıyorum. Burada Olympique Lyon'u yeneceğiz ve turu geçeceğiz. Basketbol takımımız iyi, hentbol takımımız yine şampiyon oldu. Nedir pay edemediğimiz?" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın birlik içerisinde olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Geldiğimiz günleri hatırlayın. Konuşmak için konuşmayalım. Beşiktaş yönetimi ne yaptı ki yapmaması lazım, ne yapmadı ki yapması lazım. Beşiktaş taraftarıyla, divan kuruluyla, genel kuruluyla birlik içinde. Bizim şahsi bir hesabımız yok. Asil değil vekiliz. Sizin için çalışıyoruz. Bu camiayı göğsünü gere gere yolda yürüyecek hale getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olympique Lyon'un para kazanmak için bilet sattığını ifade eden Orman konuşmasını şöyle tamamladı:

"Maça insanları almışlar, 'Biz organize etmedik' diyorlar, yalan. Para kazanabilmek için bilet sattılar. Sattıktan sonra 'Taraftarın suçu.' deyip bize suç atmaya çalışıyorlar. Vodafone Arena bizim evimiz. Gelsinler maçlarını seyretsinler. Türkiye'de de ayak oyunları oynanıyor. Hepsinin ağzının payını vereceğiz."