Beşiktaş Müzesi açıldı

Vodafone Arena'da düzenlenmesi tamamlanan müzenin açılışını Bakan Nabi Avcı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve genel sekreter Ahmet Ürkmezgil yaptı.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin bir açık hava müzesi olduğunu belirterek, "Bu bakımdan dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Ancak kurumsal ve özel müzeler konusunda maalesef, son zamanlarda kıpırdanma olmakla birlikte, bugüne kadar yeterince geliştiğimizi söyleyemeyiz. Bu bakımdan Beşiktaş müzesi çok önemli, örnek teşkil edecek." dedi.

Özellikle gençlerin bu tür müzelere çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Bakan Avcı, "Beşiktaş yine bir ilke imzasını atıyor. Özellikle gençlerin bu tür müzelere çok ihtiyacı var. Geçmişi bilirlerse, geleceğe daha iyi hazırlanırlar. Beşiktaş'a çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Müzenin, engelli ve çocuk dostu olduğuna dikkati çeken Avcı, şunları söyledi:

"Engellilerimizin herhangi yardım almaksınız kendi başlarına da rahat rahat gezebilecekleri bir altyapıyla tasarlandı. Aynı zamanda çocukların hem güvenliğini tehlikeye atmadan hem de ilgilerini dağıtmadan gezecekleri biçimde tasarlandı. Genç Beşiktaşlılara, geleceğin Beşiktaşlılarına nasıl bir kulübün taraftarı olduklarını gösterecek bir müze olduğu için ben de mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun."

Müzeyi gezdiği sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, "Burası ayrıca açık bir müze. Bugüne kadar elinde şu veya bu şekilde Beşiktaş ile ilgili obje, tarihi belge, kartpostal, fotoğraf, ses kaydı, Beşiktaş tarihiyle ilgili malzeme olan nereye vereceğini bilmiyordu. Şimdi adres belli oldu. Beşiktaş tarihiyle ilgili her türlü objenin toplanacağı, geniş kitlelerle paylaşacağı mekan oldu. Önümüzdeki yıllarda bu tür katkılarla daha da zenginleşecek. Belki yeniden tasarlanması gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş tarihi müzede toplandı

Bin 650 metre kare alana sahip olan Beşiktaş Müzesi'nde siyah-beyazlı kulübün kronolojisi ve şampiyonluk kupaları yer alıyor.

Müze, kulübün tüm branşlarından gelen 100'e yakın kupayı ve 200'den fazla forma, top, krampon, belge, plaket, şilt, bayrak, flama gibi nesneyi barındırıyor. Koleksiyonda ayrıca, kuruluşundan bugüne kulübün öyküsünü görselleştiren yüzlerce film, fotoğraf ve resim yer alıyor. Bir deneyim ve etkileşim merkezi Beşiktaş Müzesi'nde yer alan 50'den fazla dijital uygulama, ziyaretçilere kulübün spor dalları ile ilgili izleme ve etkileşimsel deneyim olanağı sunuyor. Müzede tarihi ve güncel spor etkinliklerinin kısa belgeseller niteliğinde görüntüleri, dijital sorgulama kioskları, sanal oyun ortamları, stat mappingleri, belgesel alanı uygulamaları bulunuyor. AA

