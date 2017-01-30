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Beşiktaş liderliği bırakmadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Beşiktaş liderliği bırakmadı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.
 
Maça etkili başlayan Beşiktaş, 9. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ taraftan çizgiye inen Talisca'nın ortasında, Babel kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 
 
28. dakikada Beşiktaş 2-0 öne geçti. Talisca'nın uzun pasıyla başlayan atakta Quaresma ceza sahasına girerek arka direğe yerden ortaladı. Oğuzhan Özyakup'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 
 
Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 
 
İkinci yarı
 
Siyah-beyazlı takım, 50. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle skoru 3-0 yaptı.
 
Mücadelenin 56. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Cenk tosun farkı 4'e çıkartan golü attı.
 
Atiker Konyaspor, karşılaşmanın 63. dakikasında Tosic'in kendi kalesine attığı golle farkı üçe indirdi.
 
Maçın 81. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Cenk Tosun skoru 5-1 yapan golü attı.
 
Karşılaşmada başka gol olmadı ve sahadan 5-1 galip ayrılan Beşiktaş, 44 puanla liderliğini sürdürdü. AA
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Beşiktaş, atiker konyaspor, galibiyet, süper lig liderlik
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