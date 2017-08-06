  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Beşiktaş Lens transferini Twitter'dan duyurdu

Beşiktaş Lens transferini Twitter'dan duyurdu

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in transfer edildiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

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Beşiktaş Lens transferini Twitterdan duyurdu

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in transfer edildiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında, taraftarlar arasında son günlerin moda sloganı olan ve Alvaro Negredo'nun transferinde kullanılan "Come to Beşiktaş" videosuyla Lens'in kadroya dahil edildiğini duyurdu.

"Lens'in rüyası" başlığıyla hazırlanan ve bir taraftar görseliyle başlayan videoda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Benfica ile yaptığı ve 3-3 biten maçta Cenk Tosun, Ricardo Quaresma ikisinin attığı goller paylaşıldı. Gollerin ardından Vodafone Park'ta taraftarların oluşturduğu atmosferin yanı sıra Boğaziçi'nde gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına yer verilirken, daha sonra Negredo'nun Lens'i telefonla aradığı ve "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" dediği, Lens'in de "I'm coming to Beşiktaş (Beşiktaş'a geliyorum)" yanıtı verdiği görüldü.

Siyah-beyazlı kulübün, Anderson Talisca'dan dolayı sorun yaşadığı Benfica ile oynanan maçla ilgili görsel paylaşması dikkati çekti.

Etiketler: Beşiktaş, Jeremain Lens, beşiktaş transfer, twitter
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