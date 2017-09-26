Beşiktaş - Leipzig maçı (CANLI) izle TRT1

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu 2. maçında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Bu müthiş mücadele TRT1 ekranlarında saat 21.45'te canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında Portekiz'in güçlü ekibi Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek Devler Ligi'ne süper bir başlangıç yapan siyah-beyazlı temsilcimiz, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama başarısı gösteren Leipzig'i ağırlayacak.

Beşiktaş Avrupa kupalarında 198. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında yaptığı 197 müsabakada, 74 galibiyet, 42 beraberlik ve 81 mağlubiyet aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci karşılaşmasında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 198. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 197 maçtan 74'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 197 karşılaşmada rakip fileleri 256 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü.

Geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna galibiyetle başladı. G Grubu mücadelesine Porto deplasmanında başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibini Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'in golleriyle 3-1 mağlup etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

En farklı yenilgi Liverpool'dan

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2000-2001'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a da aynı skorla yenilmişti.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Alman takımlarına karşı galibiyeti yok

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Daha önce bu ülke temsilcileriyle 7 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, sadece bir beraberlik alabildi. 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, rakip fileleri de 2 gol atabildi. Siyah-beyazlı ekibin bu gollerini Ali Gültiken ile Ricardinho kaydetti. Beşiktaş, Alman ekiplerinin 12 golüne de engel olamadı.

Avrupa kupalarında Almanya'dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Wolfsburg ekipleriyle karşılaşan Beşiktaş, tek beraberliğini Wolfsburg karşısında aldı. Siyah-beyazlılar, şu ana dek Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen maçlarında gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Leipzig ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Cenk Tosun, ilk dörde girmek için gol arayacak

Siyah-beyazlı ekibin forvet oyuncusu Cenk Tosun, Leipzig karşısında fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü oyuncuları sıralamasında yükselmeyi hedefleyecek.

Son olarak Porto karşısında gol sevinci yaşayan ve skor sayısını 8'e çıkararak Demba Ba'yı yakalayan Cenk, karşılaşmada bir gol bulduğu takdirde Daniel Pancu'yu yakalayacak. Siyah-beyazlı oyuncu, Leipzig filelerini iki kez havalandırırsa Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü dördüncü oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında son golünü geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçında atan Ricardo Quaresma da hem bu hasretini sonlandırmaya hem de Bobo'yu yakalamaya çalışacak. Beşiktaş adına Avrupa'da 11 gol kaydeden Quaresma, Leipzig maçında fileleri havalandırırsa 12 gollü Bobo'yu yakalayacak.

Beşiktaş'ta 14 gol atan Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı ekip adına Avrupa kupalarında en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Ryan Babel de dörder kez gol sevinci yaşadı. Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup, ikişer kez Avrupa'da topu filelerle buluşturdu. Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan da birer kez gol sevinci yaşadı.