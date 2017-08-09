Beşiktaş Kulübünden mali tablo açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 583 milyon lira gelir ve 146 milyon lira brüt satış karına ulaşan siyah-beyazlıların 4,7 milyon liralık net kar elde ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Beşiktaş'ın 13 yıl aradan sonra ilk kez net kar açıkladığı ve geçen mali döneme göre gelirlerini yüzde 43 arttırma başarısı gösterdiği de vurgulandı.

Orman: Mali disiplin hem büyüme hem de dünya kulübü olmanın en önemli şartıdır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mali disiplinin dünya kulübü olmanın en önemli şartı olduğunu ifade etti.

Orman, kulübün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Mali disiplin hem büyüme hem de dünya kulübü olmanın en önemli şartıdır. Biz de ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ediyoruz. Gösterdiğimiz çabanın ve emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımızı görmek büyük mutluluk. Beşiktaş'a yatırım yapan herkesin ortağımız olduğu bilincindeyiz ve onları mutlu etmek de bizim görevlerimizden biri. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken benimle aynı özveriyle çalışan bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, profesyonel kadromuza ve büyük Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum."