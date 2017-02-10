Beşiktaş, Karabük'te yara aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaştı.

Maçın ilk bölümünde her iki takımın çabası gol için yeterli olmadı ve ilk 45 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Kardemir Karabükspor golü buldu. Ceyhun Gülselam'ın ara pasında soldan ceza sahasına giren Ermin Zec, meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-0

73. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 2'ye çıkardı. Latovlevici'nin, sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Barış Başdaş'ın içeriye çevirdiği topu Gaman da arkaya aşırttı, boş pozisyondaki Seleznov kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

87. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Quaresma'nın pasında Hutchinson topu bekletmeden sağdan ceza sahasına giren Aboubakar'ın önüne çıkardı. Bu futbolcunun kalecinin üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Karşılaşmayı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı.