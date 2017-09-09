Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla döndü

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, Oğuzhan Özyakup'un ayağından bir penaltı atışından yararlanamadığı, Tosic'in kırmızı kartla oyun dışında kaldığı maçta 3 puana ulaşan takım oldu.

İlk yarı

6. dakikada Beşiktaş sağ kanattan atağa kalktı. Negredo'nun ceza sahası içine gönderdiği topa Talisca yatarak vurdu. Kaleye giden topu defans uzaklaştırdı.

10. dakikada yine siyah-beyazlıların atağında Negredo, ara pasında topu Talisca ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'dan döndü.

13. dakikada Beşiktaş, ceza sahası önünden Caner Erkin ile serbest vuruş kullandı. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa Pepe kafasıyla vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuzhan Özyakup, meşin yuvarlağı Babel'in önüne bıraktı. Kaleci Rybka'nın önde olduğu gören Babel, sağ çaprazdan topa aşırtma vurdu. Rybka'yı geçerek kaleye giden topu araya giren Dany, kafasıyla kornere çeldi.

27. dakikada Kardemir Karabükspor korner kullandı. Ceza alanı içine düşen topa arka direkteki Papp vurdu. Kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Fabricio kontrol etti.

31. dakikada bu kez ev sahibi ekip net gol pozisyonuna girdi. Yatabare topu sağ kanattan aut çizgisine kadar sürdü ve ceza alanı içindeki Poko'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında Tanase, topu kontrol etti ve kaleye vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada gelişen Beşiktaş atağında hakem Ali Palabıyık, Yatabare'nin ceza alanı içinde eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 58. dakikada atışı kullanan Oğuzhan Özyakup, sert bir vuruşla topu üstten auta attı.

67. dakikada Kardemir Karabükspor, Yatabare ile sol kanattan atağa çıktı. Bu oyuncunun pasında Seleznov topla buluştu. Bir süre topu süren Seleznov, ceza alanı hemen dışından plase vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

68. dakikada ev sahibi takım Torje ile atağa kalmaya çalışırken bu oyuncuyu Tosic düşürdü. Hakem Ali Palabıyık, 5. dakikadan sarı kartı olan Sırp futbolcuya önce ikinci sarı kartı, sonra da kırmızı kartını göstererek oyun dışında bıraktı.

75. dakikada Kardemir Karabükspor sağ kanattan Yatabare ile atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza alanı içine gönderdiği topa defans müdahale etti, meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti.

79. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un orta alandan attığı pasla ceza alanına hareketlenen Babel, hafif sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

84. dakikada ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekipte Torje, topu ceza alanı içindeki Ceyhun Gülselam'a pasını verdi. Bu oyuncunun kaleye vuruşunda Fabricio yatarak topu kontrol etti.

90. dakikada Kardemir Karabükspor'da Seleznov, sol kanatta topla buluştu. Bu oyuncunun uzaktan vuruşunda kaleci Fabricio topu güçlükle kornere çeldi.

90+2. dakikada ev sahibi ekipte Kerim Zengin sağ kanattan topu ceza alanına ortaladı. Seleznov'un kontrol ederek uygun durumda attığı şutta top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada siyah-beyazlı ekipte Babel ceza alanına girdi. Bu oyuncu kaleci Rybka'yı da geçerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Boş kaleye giden topa yetişen Torje, golü önledi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.