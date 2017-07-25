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Buradasınız : » » Beşiktaş İspanya'da hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş İspanya'da hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına sabah basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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Beşiktaş İspanyada hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre İspanya'da kampta bulunan siyah-beyazlılarda kadroya dün akşam dahil olan Ricardo Quaresma da takımla çalıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas, top kontrolü ve dar alanda kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, şut çalışması ve minik kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında bu akşam TSİ 21.00'de İspanya temsilcisi Real Valladolid ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Etiketler: Beşiktaş, Ricardo Quaresma, şenol güneş
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