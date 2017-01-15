Beşiktaş ile Osmanlıspor 15. kez karşılaşacak

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 31 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçlarda Beşiktaş, Ankara'da 3-2, İstanbul'da ise 3-1'lik skorla kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 7 lig maçından, birini başkent ekibi, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Beşiktaş kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Başkentte Osmanlıspor'un 7 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 14 golle yanıt verdi.

Maçlar

Beşiktaş ile eski adları Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2004-2005 Beşiktaş-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 2 - 3

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beşiktaş 2 - 4

2005-2006 Ankaraspor-Beşiktaş 2 - 0

Beşiktaş-Ankaraspor 3 - 0

2006-2007 Ankaraspor-Beşiktaş 0 - 0

Beşiktaş-Ankaraspor 2 - 1

2007-2008 Ankaraspor-Beşiktaş 0 - 0

Beşiktaş-Ankaraspor 3 - 2

2008-2009 Beşiktaş-Ankaraspor 1 - 3

Ankaraspor-Beşiktaş 1 - 4

2009-2010 Ankaraspor-Beşiktaş (Hükmen) 0 - 3

Beşiktaş-Ankaraspor (Hükmen) 3 - 0

2015-2016 Osmanlıspor-Beşiktaş 2 - 3

Beşiktaş-Osmanlıspor 3 - 1 AA



