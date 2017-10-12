Beşiktaş ile Gençlerbirliği 89. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 89. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 49 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 141 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da Beşiktaş 3-0 galip geldi.

Beşiktaş son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 13 lig maçından 6'sını kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 13 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.