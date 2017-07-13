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Beşiktaş heyeti, savunma için UEFA'da

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerden oluşan heyet, İsviçre'de UEFA merkezine gitti.

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Beşiktaş heyeti, savunma için UEFAda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerden oluşan heyet, İsviçre'de UEFA merkezine gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile kulüp avukatlarından Koray Akalp'in, İsviçre'de UEFA merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, 13 Nisan'da Fransa'da oynanan Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili kulüp görüşlerini UEFA Disiplin Kurulu'na aktaracağı bildirildi.

UEFA, Olympique Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki kulübe de 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermiş, bu süre içerisinde benzer bir ihlalin yaşanması durumunda cezanın uygulanacağını duyurmuştu.

Etiketler: Beşiktaş, UEFA, savunma
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