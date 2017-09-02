Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Kayserispor ile yaptığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftarın takip ettiği karşılaşmada, yeni transferlerden Jeremain Lens ve Alvaro Negredo ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen Şiyar Kepir ile Fatih Aksoy ise savunmanın göbeğinde görev yaptı.

21. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Adriano'dan sıyrılan ve ceza sahası içerisine giren Lopes, topuk pasıyla topu müsait durumda bulunan Varela'ya çıkardı. Varela'nın sol ayağıyla yerden vuruşunda. meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

38. dakikada Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Necip Uysal'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fatih'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

İlk yarıda başka gol olmadı ve iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım, rakip kalede etkili olacak pozisyonlar üretemedi ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.