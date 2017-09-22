Beşiktaş, Fenerbahçe'nin konuğu oluyor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbi maçta Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri olan Beşiktaş, tek puan kaybını ikinci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak yaşadı. Siyah-beyazlı ekip son üç haftada Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakaladı.

Tosic'in cezası bitti

Ligin 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic'in cezası sona erdi.

Atiker Konyaspor maçında cezasını çeken Sırp futbolcu, görev verilmesi halinde derbide forma giyebilecek.

Adriano sakat

Derbi öncesinde Beşiktaş'ta Adriano Correia'nın sakatlığı devam ediyor.

Atiker Konyaspor ile Vodafone Park'ta oynanan maçta sakatlanarak 40. dakikada yerini Necip Uysal'a bırakan ve tedavisi süren Adriano'nun derbide görev yapması beklenmiyor.